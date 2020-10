Sabato 3 ottobre 2020 - 12:29

Dispersi e Paesi isolati dal maltempo in Piemonte, Cirio chiede lo stato d’emergenza

Case e strade devastate

Roma, 3 ott. (askanews) – Diverse persone disperse, interi paesi isolati, case e strade devastate. È una situazione estremamente critica quella che si è venuta a creare nella notte in molte zone del Piemonte in seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla regione a partire dal pomeriggio di ieri, provocando esondazioni, frane, allagamenti e ingenti danni a edifici e infrastrutture.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sottolinea la preoccupazione per i dispersi, di cui sono ancora in corso le ricerche, e per gli enormi danni al territorio che i sindaci delle aree più colpite – con i quali è in contatto da stanotte – descrivono in alcuni casi peggiori del ’94.

Il Presidente stamattina ha sentito il capo dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli e si è confrontato con il Governatore ligure, Giovanni Toti, insieme chiederanno lo stato d’emergenza.

Tutta la Giunta è operativa in questo momento sul territorio e gli assessori stanno monitorando e presidiando fisicamente le aree più colpite.

L’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Marco Gabusi, si è recato questa mattina in alcune zone del Tanaro e ha parlato di situazione disastrosa. Ha poi sottolineato come desti preoccupazione il Sesia, la cui piena sta passando ora, senza contare tutti i danni, le frane, le strade allagate, i borghi isolati.

I danni maggiori si sono registrati nel bacino del Toce, del Tanaro, nel Biellese e nel bacino della Sesia, con frane, allagamenti e cadute di alberi. Il Tanaro, nel tratto da Ponte Nava a Ceva è esondato in diversi punti. Evacuate famiglie a Limone, Vernante, Priola e Garessio. In quest’ultimo comune una borgata è rimasta isolata.

