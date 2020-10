Sabato 3 ottobre 2020 - 10:41

A Venezia bloccata la marea, il Mose funziona

Acqua alta a 70 cm

Venezia, 3 ott. (askanews) – Bloccata la marea, a Venezia, non cresce. Grazie al Mose che è stato attivato in queste ore. Lo fa sapere il Centro maree del Comune. Alle 10 sono stati misurati alla Diga Sud del Lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il ‘medio mare’ 69. Il livello dell’acqua e’ cresciuto in maniera costante dai 70 centimetri delle 9 (misurazione a Punta della Salute) ai 74 delle 9.20, fino ai 77 delle 9.40, iniziando poi a calare e a stabilizzarsi attorno ai 70 centimetri.