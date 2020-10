Venerdì 2 ottobre 2020 - 02:14

Maltempo, oggi allerta in tutto il nord Italia

Temporali e possibili allagamewnti in diverse regioni

Milano, 2 ott. (askanews) – Il bollettino della Protezione civile alza l’allerta, soprattutto, sul Nord Italia per venerdì 2 ottobre 2020 a causa di una nuova ondata di maltempo in arrivo.

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Veneto: Piave pedemontano.

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Toce.

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro.

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro Lombardia: Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Toce, Pianura settentrionale, Scrivia, Belbo e Bormida, Valle Tanaro Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale. Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale. Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura settentrionale, Scrivia, Belbo e Bormida, Valle Tanaro Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Piave.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale Emilia Romagna: Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali, Bacini emiliani centrali Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Ponente Lombardia: Bassa pianura occidentale, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Alta Valtellina, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale Emilia Romagna: Bacini emiliani orientali, Bacini emiliani centrali Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia: Valcamonica, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Appennino pavese Piemonte: Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura Cuneese, Pianura Torinese e Colline Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Valle d’Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone. Regioni Lombardia, Liguria e P.A. Bolzano: per la validità temporale della criticità si rimanda ai rispettivi bollettini regionali e provinciale; Regione Friuli Venezia Giulia: “l’ordinaria criticità idraulica è riferita al fenomeno dell’acqua alta, l’allerta n° 28 emessa in data odierna prevede una criticità idrogeologica e idraulica moderata per la giornata di sabato 3 sulla zona A e criticità idrogeologica e idraulica ordinaria sulle zone B, C e D”.