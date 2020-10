La situazione coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore

Venerdì 2 ottobre 2020 - 17:28

Roma, 2 ott. (askanews) – Ci sono 2.499 nuovi casi di contagiati dal coronavirus SARS-CoV-2 in Italia in 24 ore (2.548 ieri). I tamponi fatti sono stati 120.301. I ricoverati in terapia intensiva sono 294, 3 più di ieri. I morti per COVID-19 oggi sono 23 (ieri 24), per un totale di 35.041 dall’inizio della pandemia. Sono i dati principali contenuti nel bollettino diffuso quotidianamente dal ministero della Salute.

