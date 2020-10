Venerdì 2 ottobre 2020 - 12:28

Coronavirus, Speranza: ancora mesi difficili ma vinceremo sfida

Resistere e programmare la sanità del futuro

Roma, 2 ott. (askanews) – “Davanti a noi abbiamo mesi ancora difficili, dobbiamo resistere. Ma vinceremo questa sfida, il vaccino arriverà”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a un convegno della Uil sul servizio sanitario e parlando dell’emergenza Covid.

“Dobbiamo giocare tutti nella stessa squadra per vincere – ha detto – e accompagnare i cittadini in scelte comportamentali adeguate. E’ necessario, indispensabile. Bisogna mettere al centro la difesa della salute pubblica. Nei prossimi mesi le scelte fatta a marzo e aprile devono portarci a continuare sulla strada del rigore e della serietà. Oggi abbiamo un piccolo vantaggio perché siamo stati attenti e rigorosi nella misure e non dobbiamo sprecarlo. Siamo dentro questa sfida e non fuori.

Dobbiamo provare a fare uno sforzo in più nei prossimi mesi: non solo resistere e organizzare la risposta indispensabile in ogni luogo, ma anche costruire e programmare la sanità del futuro”.

