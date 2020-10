Venerdì 2 ottobre 2020 - 18:16

Coronavirus, in Italia 2.499 nuovi casi e crescono i ricoveri

Sono 23 i morti, crescono ricoverati (+45) e terapie intensive (+3)

Roma, 2 ott. (askanews) – Nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia è 2.499 (49 meno di ieri), a fronte di un lieve aumento dei tamponi registrati, 120.301 tamponi, 2.065 più di ieri.

Oggi si sono registrati 23 decessi (ieri 24), un dato che porta a 35941 il numero complessivo dei moti da inizio pandemia. Nelle ultime ore sono state 1126 le persone dimesse o guarite (229.970 da inizio emergenza).

Cresce il numero delle persone che in Italia sono costrette a far ricorso alle strutture ospedaliere. Oggi sono ricoverati con sintomi 3142 persone, 45 in più di ieri. In terapia intensiva ci sono 294 persone, 3 più di ieri. Anche il numero delle persone in isolamento domiciliare è in aumento: oggi sono 50561, 1032 più di ieri. In Italia sono attualmente positive 53.997 persone, 1350 più di ieri.