Giovedì 1 ottobre 2020 - 12:28

Unicef: più allattamento al seno salva vita a 820mila bimbi nel mondo

Settimana mondiale dell'allattamento 2020 (1-7 ottobre)

Roma, 1 ott. (askanews) – “In questi giorni in Italia e in molti paesi europei si celebra la Settimana mondiale dell’allattamento 2020 (1-7 ottobre), il cui tema quest’anno è ‘L’allattamento si prende cura del pianeta’; l’Unicef ricorda che l’aumento dei tassi di allattamento esclusivo potrebbe salvare la vita di 820.000 bambini ogni anno nel mondo. L’allattamento inoltre salvaguarda il loro futuro, contribuendo a promuovere uno stile di vita sostenibile”, ha detto il presidente dell’Unicef Italia, Francesco Samengo.

Allattare rappresenta un’opportunità per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile: l’allattamento è ecocompatibile e protegge l’ambiente, aiuta a colmare le diseguaglianze nella salute dovute alla malnutrizione, alla fame e alla povertà, e a raggiungere il migliore stato di salute possibile, senza gravare sul budget familiare.

“Il numero stimato di bambini che nasceranno nel mondo sotto l’ombra della pandemia di Covid-19 (entro 40 settimane dall’11 marzo) è di 116 milioni. In Italia si prevede un numero di nascite di circa 365.000. Tra questi, diversi bambini nasceranno negli Ospedali riconosciuti dall’Unicef e dall’Oms ‘Amici dei bambini’: soltanto nel 2019, sono nati in questi Ospedali 33.471 bambini, il 7,7% di tutti i bambini nati in Italia. Questi ospedali seguono buone pratiche basate su prove di efficacia, diffondono la cultura dell’allattamento e offrono un’assistenza centrata sulle famiglie; inoltre, si sono impegnati a rispettare il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, proteggendo così sia famiglie sia operatori da pressioni commerciali”, ha ricordato Samengo.

