Giovedì 1 ottobre 2020 - 17:17

Coronavirus, in Italia 2548 nuovi casi e 24 morti

Sono attualmente positive 52.647 persone

Roma, 1 ott. (askanews) – Cresce senza sosta la diffusione del Covid-19 in Italia non nelle ultime 24 ore si sono registrati 2548 nuovi positivi e 24 morti. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute Iss. Sale di molto, rispetto a ieri, anche il numero degli attuali positivi. Oggi sono 1384 in più, complessivamente 52.647. Diminuisce di poco il numero dei guariti: oggi sono 1140, ieri erano 1198.