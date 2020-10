Giovedì 1 ottobre 2020 - 22:05

Al via in Humanitas il mese della prevenzione “Sorrisi in Rosa”

Testimonianze di donne che hanno vinto tumore al seno e Covid-19

Milano, 1 ott. (askanews) – L’ottobre di Humanitas si tinge di rosa e dà voce alle storie delle pazienti con una mostra fotografica e tanti podcast narrati da donne speciali, da Costanza Caracciolo a Giusy Buscemi. Il festival “Sorrisi in Rosa 2020” unisce consulti in ambulatorio ed eventi online, con oltre 300 appuntamenti che coinvolgeranno migliaia di donne in Lombardia, Piemonte e Sicilia. Per testimoniare che la prevenzione senologica si può fare, anche in epoca di convivenza con il coronavirus.

Si chiamano Agar, Anna, Chiara e Marina, sono donne coraggiose che, nei mesi in cui l’Italia era in pieno lockdown , sono uscite di casa per recarsi in ospedale, dove hanno affrontato interventi e terapie per curare il tumore al seno , vincendo una doppia battaglia. La speranza che nasce dalla condivisione di un percorso è il filo conduttore della quarta edizione di Sorrisi in Rosa , il progetto di prevenzione senologica nato da un’idea dei senologi di Humanitas in collaborazione con la fotografia Luisa Morniroli e la scrittrice Cristina Barberis Negra con l ‘obiettivo di sensibilizzare sul tema della prevenzione, a partire dall’esperienza di donne protagoniste di storie di malattia e rinascita . Ma anche storie di coraggio, come quella di Paola che, con un tumore al seno metastatico, si è ammalata di Covid ma non ha mai smesso di lottare per la propria salute, sconfiggendo il virus.

Humanitas dedica il mese di ottobre alle donne tingendo di rosa un calendario di oltre 300 iniziative di prevenzione e informazione supportate da Fondazione Insieme con Humanitas e patrocinate da Europa Donna, LILT, ONDA, Amiche per Mano, Pink Amazon, Associazione il Sorriso di Teresa e aBRCAdaBRA Onlus . Sorrisi in Rosa supporta anche la Ricerca Scientifica attraverso Pink Union , il progetto di Fondazione Humanitas per la Ricerca che raccoglie l’impegno nella cura delle patologie femminili. “Oggi il tumore al seno colpisce sempre più le donne under 50 e la familiarità continua a essere il più forte campanello di allarme, per questo è così importante fare prevenzione – spiega Corrado Tinterri, direttore Breast Unit Humanitas.

Durante i mesi di lockdown, la Breast Unit di Humanitas non si è mai fermata, tanto che interventi chirurgici e trattamenti di radioterapia hanno subito solo una leggera flessione (-10%), subito recuperata da maggio in poi. La parte diagnostica legata alla prevenzione, invece, ha segnato un rallentamento più evidente tra marzo e aprile, ora in via di recupero. Con Sorrisi in Rosa e la testimonianza di queste donne coraggiose vogliamo ricordare che bisogna tornare a fare prevenzione, perché la sopravvivenza dell’87% a 5 anni è dovuta anche alla tempestività della diagnosi “.

Curare le donne e farlo in sicurezza è stato l’obiettivo della Breast Unit sia durante i mesi di lockdown sia ora, nel periodo di convivenza con il coronavirus, grazie a checkpoint agli ingressi, flussi separati e un monitoraggio di tutti i pazienti, anche da remoto.

“Anche in questo periodo di incertezza, è fondamentale sensibilizzare sempre di più le donne sull’importanza di effettuare una visita dal senologo a partire dai 30 anni, come viene fatto per i controlli ginecologici, soprattutto per chi ha avuto casi di tumore al seno in famiglia. Allo stesso modo, è importante diffondere il valore delle Breast Unit, che non solo fornisce percorsi terapeutici multidisciplinari e personalizzati, capaci di ridurre la mortalità per tumore al seno del 20%, ma anche il supporto di altre donne con cui condividere il cammino “, conclude Alberto Testori, direttore associato Breast Unit Humanitas.

Una mostra fotografica ‘diffusa’ ei podcast Si rinnova ed evolve la mostra fotografica fulcro del progetto, che raccoglie 16 storie di donne : 16 sorrisi da tutta Italia, accomunati dalla sciarpa rosa, simbolo di accoglienza, calore e protezione, che saranno presenti contemporaneamente negli ospedalidi Rozzano, Milano, Bergamo, Torino, Castellanza e Catania, dove sono attive le Breast Unit di Humanitas , e negli Humanitas Medical Care . La novità è che queste storie sono state trasformate in podcast , su Spotify (‘Sorrisi in Rosa’), narrati da voci femminili del mondo dei social, della radio e del giornalismo: dalle conduttrici televisive Stefania Pinna e Rajae alle conduttrici radiofoniche Annie Mazzola e Sara Calogiuri . E poi la show girl e neomamma Costanza Caracciolo , l’ex miss Italia Giusy Buscemi e l’attrice Sonia Bergamasco . Insieme a loro, le influencer Florenciafacose, Quasidì, Roberta Mirata, Una psicologa in città, Con amore e squallore, ImenJane, Maria Chiara Montera, Gynepraio e Linda Raff. 16 donne che hanno adottato le storie dei pazienti, interpretandole con rispetto e con tutta la propria sensibilità.

Obiettivo dei podcast è infondere coraggio a ogni donna per accompagnarla nel suo percorso di lotta al tumore, andando oltre le restrizioni imposte da Covid alle strutture sanitarie, dove ancora i familiari non possono entrare per assistere i propri cari ricoverati.

Per tutto ottobre, le sciarpe rosa saranno in vendita su www.sorrisinrosa.it per sostenere i progetti di Ricerca Scientifica al femminile di Humanitas. Sul portale saranno presenti anche gli eventi, le foto e tutti i racconti delle donne che sono state protagoniste del progetto fino ad oggi. Sempre attraverso il sito, ogni donna potrà caricare la propria foto e la propria storia , per diventare protagonista delle prossime edizioni di Sorrisi in Rosa.

Consulti gratuiti e prevenzione via web, anche per donne in gravidanza A partire da giovedì 1 ° ottobre e per tutto il mese, gli ospedali ei centri medici Humanitas danno il via al ‘ Festival di Sorrisi in Rosa ‘, con oltre 300 appuntamenti dedicati alla prevenzione senologica che coinvolgeranno Milano , Bergamo, Catania, Varese e Torino (vedi scheda ‘Festival Sorrisi in Rosa’ ).

Oltre 300 consulti senologici gratuiti verranno offerti da Humanitas Medical Care, da Humanitas Istituto Clinico Catanese, IRCCS Humanitas, Humanitas Mater Domini e Humanitas Gavazzeni e Castelli, dove la campagna di consulti è stata coordinata da LILT Bergamo all’interno della Campagna Nastro Rosa. Tra gli appuntamenti digitali da non perdere, la diretta Instagram SORRISI Live di mercoledì 14 ottobre alle ore 19 per parlare di prevenzione senologica in gravidanza e allattamento con l’esperienza della neomamma Costanza Caracciolo ei consigli di salute e prevenzione della radiologia senologica Sara Galli e dell ‘ostetrica Stefania Del Duca di Humanitas San Pio X (Instagram: @Humanitashealth).

La Ricerca Scientifica che dà speranza Anche per l’edizione 2020 Sorrisi in Rosa sosterrà un progetto di Pink Union di Fondazione Humanitas per la Ricerca , che ha l’obiettivo di valutare i benefici legati alla conservazione dei linfonodi sentinella ascellari nelle pazienti operate per carcinoma mammario con micrometastasi al linfonodo sentinella dopo chemioterapia neoadiuvante (NAC).

Pink Union è un progetto a sostegno della salute femminile e rappresenta l’impegno di medici e ricercatori che ogni giorno lavorano per migliorare la qualità della ricerca scientifica per la cura delle patologie tipiche femminili. L’obiettivo principale è sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, sottoponendosi a controlli periodici e regolari, allo scopo di comprendere quanto il fattore tempo sia fondamentale per combattere le malattie.