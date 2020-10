Giovedì 1 ottobre 2020 - 23:30

Al via il Digital Health Summit ’20 dal 6 al 9 ottobre

Advisor Board d'eccellenza per la quinta edizione dell'evento

Milano, 1 ott. (askanews) – Dal 6 al 9 ottobre torna in veste totalmente digitale Digital Health Summit, il convegno di riferimento dell’e-Health in Italia organizzato per il quinto anno consecutivo da NetConsulting Cube, GGallery Group e AISIS (Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità). Workshop e dibattiti in una quattro giorni virtuale dedicata alla trasformazione digitale della Sanità nel post Covid-19.

“I temi attraverseranno il rapporto tra nazionale-regionale-locale/territoriale; la visione end-to-end della filiera del lifescience; la revisione dei modelli di procurement per l’innovazione; il ruolo del dato, della data privacy e dell’intelligenza artificiale; le soluzioni digitali a supporto della tele assistenza/consulto/medicina; il digital twin come nuova modalità di interazione e decisione” ci anticipa Annamaria Di Ruscio, amministratore Delegato di NetConsulting cube. “Il maggiore punto di forza dell’edizione 2020 ed anche la più grande novità consiste nell’aver trasformato l’evento da fisico in virtuale – esordisce Alberto Ronchi, presidente di AISIS – Valore che è maggiore flessibilità per chi vi assiste perché può scegliere quali sessioni vedere in diretta e quali in un secondo tempo, grazie alle registrazioni di tutto l’evento”. “Il DHS 2020 è una grande sfida – aggiunge Paolo Macrì, presidente di GGallery – Non sarà banale mantenere altrettanto alto il livello delle interazioni e delle dinamiche B2B che hanno sempre contraddistinto la formula del DHS, aperta a tutti gli stakeholder, con un approccio olistico”.

Durante la quattro giorni virtuale si alterneranno testimonianze nazionali ed internazionali, casi concreti e soprattutto le proposte provenienti da un Advisory Board d’eccellenza costituito dalle principali Associazioni di categoria italiane del settore, l’Associazione Italiana Ingegneri Clinici, l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani, Assobiotec, Assogenerici, Confindustria Dispositivi Medici, Farmindustria, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere e l’Istituto Italiano Tecnologia, che daranno il loro contributo in termini di riflessioni su come far evolvere il sistema sanitario.

Una delle altre grandi novità di quest’anno è il Digital Health Summit Community Book, un documento vivo, frutto delle interazioni virtuali, dei risultati delle sessioni, delle traiettorie disegnate durante la health digital week, che raccoglie il contributo dei suoi partecipanti. Tutto questo per creare ancora di più il senso di community e lasciare un segno anche dopo l’evento si è concluso. “Grazie al fatto che l’evento non sarà limitato territorialmente e temporalmente [ci auspichiamo che] il Digital Health Summit diventi anche una community dove perseguire un dialogo e un confronto continuo tra addetti ai lavori, costruendo un capitale culturale a disposizione degli stakeholder pubblici e privati.” – conclude Macrì di GGallery.

Per approfondimenti e informazioni consultare l’agenda, www.digitalhealthsummit.it