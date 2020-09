Lunedì 28 settembre 2020 - 17:07

Richiamati perché senza mascherina scatenano la rissa al supermercato

A Crema

Roma, 28 set. (askanews) – Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri all’Ipercoop del centro commerciale Gran Rondò in via Giorgio La Pira a Crema, dove due uomini (sembra originari dell’Est Europa) avrebbero reagito in modo violento dopo essere stati richiamati dall’addetto alla sicurezza perché non indossavano la mascherina. A raccontare l’episodio, diffondendo sui social un video che sarebbe stato girato da un lavoratore del supermercato, è stato tra gli altri anche un sindacalista.

Dalle immagini, si vedono i due fuggire tra i reparti, far cadere della merce e scagliare alcuni cestini di plastica della spesa contro il vigilante che li insegue e cerca di bloccarli, anche con l’aiuto di alcuni clienti. A ben guardare, uno dei due uomini che scatenano la bagarre indossa la mascherina, mentre l’altro non si capisce perché è ripreso di spalle. A fare da colonna sonora del filmato, ci sono le grida spaventate dei clienti e dei dipendenti, in un fuggi fuggi generale.

La scena finale del breve filmato postato, mostra il corpulento addetto alla sicurezza africano che viene trattenuto a fatica da alcune persone dopo aver buttato a terra uno dei due uomini che l’aveva aggredito. Secondo alcune fonti, non pago, uno dei due sarebbe uscito e poi rientrato brandendo un crick per colpire la guardia ma sarebbe stato bloccato. Sulla vicenda stanno ora indagando i poliziotti del commissariato di Crema.

In una lettera pubblicata oggi sul sito “Crema news”, una dipendente dell’ipermercato, “scioccata per quanto accaduto ieri”, denuncia che “capita ogni giorno di dover chiedere gentilmente ai clienti, e sottolineo gentilmente, di indossare la mascherina in modo corretto e ti senti rispondere ‘io non respiro con la mascherina…’, ‘siete ipocondriache’, ‘il covid non esiste'” e magari segue qualche insulto”. “Se ci sono persone che una coscienza non ce l’hanno, comunque indossare la mascherina è un obbligo e chi non lo rispetta deve essere punito” prosegue la dipendente, chiedendo che “le forze dell’ordine entrino più spesso all’interno dei centri commerciali e puniscano chi non rispetta le norme per evitare che chi compie in maniera corretta il proprio lavoro subisca quanto accaduto ieri”.

Alp/Int5