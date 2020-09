Domenica 27 settembre 2020 - 17:30

Covid, il bollettino: 1.766 nuovi casi, 17 decessi

Terapie intensive salgono di 7 a 254. Solo Valled'Aosta a contagi zero

Roma, 27 set. (askanews) – Sono 1.766 i nuovi casi di positività al coronvirus registrati nelle ultime 24 ore, un centinaio in meno dei 1.869 di ieri, ma con circa 17mila tamponi in meno (87.714 oggi). Le vittime sono 17, quante quelle di ieri, per un totale che arriva a 35.835. Il numero complessivo dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 309.870. Solo la Valle d’Aosta fa registrare zero nuovi casi

Attualmente le persone positive sono in totale 49.618. Di queste, 46.518 si trovano in isolamento domiciliare (quasi mille in più di ieri), 2.846 sono ricoverati con sintomi (100 più di ieri) e 254 si trovano in terapia intensiva (7 più di ieri).

Il totale dei contagiati da inizio emergenza è a quota 309.870. Dimessi e guariti 224.417 pazienti.