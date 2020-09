Venerdì 25 settembre 2020 - 19:56

“Verso l’obbligo di mascherine all’aperto anche nel Lazio” (D’Amato)

L'assessore alla Salute: Se Rt sale a 1

Roma, 25 set. (askanews) – Dopo la Campania anche nel Lazio potrebbe essere introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Lo ha spiegato in una intervista rilasciata a Il Messaggero Alessio D’Amato, l’assessore regionale alla Sanità, e la misura potrebbe scattare a seconda dei numeri del contagio “la settimana scorsa abbiamo avuto l’indice Rt a 0,54, questa settimana arriveremo a 0,85. Se dovesse proseguire questo trend, se si scavalla l’1 interverremo sulle mascherine” ha detto. Per D’Amato è opportuno che la misura sia “generalizzata. Il messaggio che viene dato è più semplice da far passare. E da far applicare. Poi saranno fondamentali controlli e sanzioni da parte di vigili e forze dell’ordine”.

Bet/Int5