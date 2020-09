Venerdì 25 settembre 2020 - 21:01

Speranza dice che la priorità è la scuola, non gli stadi

"Non possiamo permetterci leggerezze"

Roma, 25 set. (askanews) – “Sono un grande tifoso ma in questo momento priorità dell’Italia deve essere le scuole non possono essere gli stadi”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al Tg3.

“Dobbiamo puntare le nostre energie sulle cose essenziali, non possiamo permeterci rischi impropri. In questo momento la priorità sono le scuole. Non possiamo permetterci leggerezze”.

