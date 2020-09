Venerdì 25 settembre 2020 - 07:54

Blitz contro la Sacra corona unita: 13 arresti a Brindisi

Colpo al clan Campana

Roma, 25 set. (askanews) – E’ di 13 persone arrestate il bilancio dell’operazione della Polizia di Stato di Brindisi nei confronti di appartenenti all’associazione mafiosa “Sacra Corona Unita” e nello specifico a quella frangia storica facente capo al clan Campana, attiva sul territorio brindisino.

All’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, stanno prendendo parte oltre 100 operatori, tra agenti della Polizia di Stato della Questura di Brindisi, coadiuvati da numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia, personale del IX Reparto Volo di Bari.

L’attività investigativa ha consentito di monitorare soggetti e vicende delittuose in un contesto associativo di stampo mafioso operante oltre che nel capoluogo in tutta la provincia. In particolare, tutti gli elementi acquisiti hanno permesso di dimostrare l’attuale operatività in questo territorio dell’associazione mafiosa nella commissione di una serie di reati con particolare riferimento alle estorsioni, avvalendosi di un rinsaldato controllo del territorio e dell’assoggettamento delle vittime al modus operandi particolarmente intimidatorio dei consociati.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso la Questura di Brindisi.