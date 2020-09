Giovedì 24 settembre 2020 - 10:29

Spunta il nome di Paratici nelle intercettazioni sul caso Suarez

Il dirigente della Juve. Lo scrive il Corsera

Roma, 24 set. (askanews) – Il nome del dirigente della Juventus Fabio Paratici, spunta nelle telefonate intercettate dalla Procura di Perugia, in merito all’inchiesta sul presunto esame farsa di italiano di Luis Suarez presso l’ateneo per stranieri del capoluogo umbro, per ottenere la cittadinanza italiana. Lo scrive il Corriere sella Sera. Adesso, quindi, l’indagine sulla falsificazione del test del giocatore uruguaiano, punterà a verificare anche il ruolo della società bianconera.

