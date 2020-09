Giovedì 24 settembre 2020 - 21:38

Angelo Ravelli eletto presidente Società Europea Reumatologia Pediatrica

La nomina ufficializzata oggi

Roma, 24 set. (askanews) – Angelo Ravelli, direttore della U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini di Genova è stato eletto presidente della Società Europea di Reumatologia Pediatrica (PRES). La nomina, che durerà 4 anni, è stata ufficializzata oggi nel corso del Congresso Europeo di Reumatologia Pediatrica, che ha visto la partecipazione di più di 1200 iscritti da 80 paesi.

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, il professor Ravelli si è specializzato in Pediatria e in Allergologia e dal 2016 è direttore della U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia presso l’IRCCS Istituto G. Gaslini di Genova. Professore ordinario di Pediatria presso l’Università degli Studi di Genova, è coordinatore della Scuola di Specializzazione in Pediatria presso la stessa Università. Dal 2018 è Professore di Pediatria e Reumatologia Pediatrica presso la Facoltà di Medicina dell’Università Sechenov di Mosca. È Segretario del Gruppo di Studio di Reumatologia delle Società Italiana di Pediatria, Chair del Pediatric Standing Committee dell’EULAR. Reviewer per più di 50 riviste scientifiche internazionali, è autore o co-autore di oltre 350 pubblicazioni internazionali in extenso, con più di 26.000 citazioni su Google Scholar e un H-index di 82. Recentemente ha giocato un ruolo primario nella discussione mondiale sulle forme di malattia di Kawasaki associate all’epidemia da SARS-CoV-2.