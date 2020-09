Mercoledì 23 settembre 2020 - 15:18

Manuel Ritz, collezione primavera-estate 2021 celebra la donna

Spirito creativo, elegante ma anche ribelle

Roma, 23 set. (askanews) – Uno spirito creativo, elegante e al tempo stesso ribelle caratterizza la collezione Manuel Ritz per la stagione Primavera/Estate 2021, celebrando la personalità di ogni donna che può personalizzare il proprio look attingendo a un guardaroba di pezzi speciali.

Dagli eighties ai coloniali, i capi icona dell’armadio femminile, irrinunciabili must have disegnano uno stile poliedrico e irrinunciabile per ogni occasione.

L’armadio day riecheggia una storia dal sapore vacanziero ma adatto anche alla città. Carrot pants in lino o cotone, tinta unita nelle nuance della terra, ma anche a righe bianco e rosso o rosso e blu. Giacche e giacche camicie, super leggere dove la distinzione fra le due diventa labile, si presentano con camicioni e abiti ampi. Il tailleur leggero e “componibile”, diventa un gioco di pezzi da mixare dove al protagonismo della giacca si affiancano pantaloni a sigaretta, o a palazzo, con doppia pince e non, gonne ampie e bermuda. Il vichy, la micro riga, il check creano un caleidoscopio cotoniero estremamente rilassante.

Maxi righe, pois, e psichedelici tinta unita, rappresentano invece il tratto distintivo del Glam, l’anima più fashion di Manuel Ritz. Ai cotoni di abiti, gonne e trench leggerissimi e colorati, si aggiungono i fresco lana dei pantaloni e delle giacche, le sete di top e camicie, i tessuti tecnici dei vivaci tailleur nelle nuance dei verdi smeraldo, verde mela, fucsia, celeste, e glicine.

Immancabile la collezione evening, che con capi preziosi illumina la soirée e le grandi occasioni. Giacche e pantaloni profilati con catena, gessati lurex, abiti doppiopetto con bottoni gioiello che accanto al bianco e nero colorano la notte di un raffinato rosa candy.