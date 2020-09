Mercoledì 23 settembre 2020 - 15:53

La pandemia e la risposta cristiana dei Vincenziani

Il superiore: "Insieme nella preghiera, nel pensiero e nell'azione"

Roma, 23 set. (askanews) – La pandemia e la risposta cristiana ispirata al carisma vincenziano sono i temi centrali del messaggio che Padre Tomaz Mavric, CM, superiore generale della Congregazione della Missione, indirizza a tutta la Famiglia Vincenziana diffusa nei cinque continenti.

“Insieme nella preghiera, nel pensiero e nell’azione – sottolinea Padre Mavric, che ricorda tre fatti del recente passato: la preghiera di intercessione di San Giovanni Gabriele Perboyre, CM, il primo santo canonizzato in Cina, per la guarigione dei malati colpiti dal COVID-19 e la forza per tutti gli operatori sanitari, sociali e religiosi, le autorità pubbliche e tutti coloro che, in qualsiasi modo, si adoperano per alleviare le sofferenze causate dalla pandemia; il momento di preghiera dal titolo: ‘La preghiera della Famiglia vincenziana per un mondo che ha bisogno’, per coloro che soffrono le terribili conseguenze del Covid-19, del razzismo e di altre pandemie che violano la dignità umana; la risposta della Famiglia Vincenziana alla tragedia del Libano. A proposito della tragedia di Beirut, Padre Mavric? spiega: “Questo avvenimento tragico e tanti altri in tutto il mondo: guerre, terremoti, inondazioni e altre calamità mostrano chiaramente l’importanza di un modello per rispondere a tali urgenti bisogni rapidamente e nel modo più organizzato ed efficace possibile. Desideriamo diventare sempre di più strumenti affettivi ed efficaci nelle mani di Gesù per testimoniare la Sua misericordia, la Sua compassione e il Suo amore ovunque Egli voglia inviarci. Per rafforzare le pratiche attuali, il modello della Famiglia vincenziana nel mondo intero dev’essere quello di continuare a crescere nella pratica concreta dell’agire e della risposta all’appello dei poveri, insieme come Famiglia e come movimento. Ogni singolo ramo, grande o piccolo che sia, è una parte preziosa del meraviglioso mosaico che compone la Famiglia vincenziana. A questo aggiungiamo i membri della Famiglia vincenziana nel senso più ampio del termine, e insieme diventiamo una forza su cui possono contare i poveri del mondo”.

Altro elemento importante è stato all’inizio del 2020 il fatto che per prima volta, tutti i rappresentanti internazionali dei 170 rami della Famiglia vincenziana, i Superiori generali ed i Presidenti internazionali, sono stati invitati a Roma per incontrarsi, condividere, ascoltarsi, fare progetti e fare dei passi concreti per avanzare nel futuro. Il tema era: “La Famiglia vincenziana va avanti» all’inizio del quinto secolo della nostra spiritualita’ e del nostro carisma comuni”. Uno dei temi particolarmente sentiti era ed è l’Alleanza per i Senzatetto della Famiglia Vincenziana (FHA), di cui fa parte la “Campagna delle 13 Case”. Il Comitato esecutivo della Famiglia vincenziana ha confermato la riflessione fatta in questo incontro che la FHA con la Campagna delle 13 Case è un’iniziativa nel campo della carità che riunisce la Famiglia vincenziana e, quindi, dev’essere promossa senza riserve all’interno della Famiglia vincenziana per raggiungere il cuore di ciascun membro, affinché ciascuno sia parte attiva nell’iniziativa comune. La situazione attuale vede ben 52 progetti in una fase di sviluppo (pianificazione, esecuzione o completamento) in 37 paesi, 761 case costruite o riparate. È dunque possibile affermare che la vita di quasi 5000 persone è migliorata, ricordiamo che la Campagna è iniziata a novembre 2018 con l’obiettivo di trasformare la vita di 10.000 persone in 3-5 anni.