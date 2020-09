Mercoledì 23 settembre 2020 - 19:53

E’ morto a 33 anni uno dei primi contagiati dal coronavirus in Costa Smeralda

Era in isolamento in casa, portato in ospedale a Cagliari

Cagliari, 23 set. (askanews) – Un altro morto per Covid in Sardegna, il terzo nelle ultime 24 ore: è deceduto il ragazzo di Isili, 33 anni, uno dei primi che aveva contratto il virus in Costa Smeralda durante le vacanze.

Da oltre un mese stava nella sua abitazione, a Isili, seguito dall’Azienda per la tutela della salute della Sardegna.

A seguito di una gravissima insufficienza respiratoria, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cagliari, ma non ce l’ha fatta: è morto al pronto soccorso del Santissima Trinità. (Foto di repertorio).

