Mercoledì 23 settembre 2020 - 16:23

Coronavirus, la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo in quarantena

Già effettuati due test, entrambi negativi

Roma, 23 set. (askanews) – “Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, si è sottoposto in via precauzionale al regime di quarantena dopo aver scoperto che un soggetto con il quale era venuta a contatto è risultato positivo al Covid-19”. Lo comunica il ministero in una nota.

“Il Ministro – prosegue la nota – ha effettuato due test, risultati entrambi negativi”.

