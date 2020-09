Martedì 22 settembre 2020 - 18:26

“La situazione dei contagi è peggiorata” (così il ministro Speranza)

Andiamo verso mesi difficili

Roma, 22 set. (askanews) – “La situazione dei contagi è peggiorata in maniera significativa da agosto, in particolare in alcuni Paesi, penso alla Francia, ma anche Germania, Olanda, Gran Bretagna. L’Italia, dicono i numeri, è messa leggermente meglio, ma abbiamo davanti messi difficili. Bisogna vedere come reggiamo”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a Frontiere, il festival della Salute. “Il virus ancora circola – ha ricordato – le misure sono l’unica vera chiave. Perché questa è una fase di resistenza: arriveranno vaccini e cure. Bisogna vedere come reggiamo in questi mesi”.

Mpd/Int2