Martedì 22 settembre 2020 - 12:49

Caso Suarez: “Non spiccica una parola ma prende 10 mln e passerà”

Alcune intercettazioni citate nel decreto di perquisizione

Roma, 22 set. (askanews) – Stefania Spina, direttore generale dell’università per stranieri di Perugia, è la funzionaria che è stata incaricata di preparare il calciatorie Luis Suarez per svolgere l’esame di italiano. In una conversazione intercettata il 12 settembre scorso spiega ad un suo interlocutore: “Ma te pare che lo bocciamo! Per dirtela tutta, oggi ho chiamato Lorenzo Rocca che gli ha fatto la simulazione dell’esame e abbiamo praticamente concordato quello che gli farà l’esame! Quindi… Mi ha detto, guarda fagli scegliere queste due immagini…”.

Ad un altro interlocutore sempre la Spina spiega: “Oggi ho l’ultima lezione e me la devo preparare perché non spiccica una parola”. E quindi rispondendo ad una domanda chiarisce: “Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni di euro a stagine di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1”. Perché il problema, la questione, è sempre “il B1, il B1, la cittadinanza”.

Per i pm della Procura di Perugia nelle conversazioni, “occasionalmente captate”, sono emerse “condotte univocamente orientate alla produzione di atti ideologicamente falsi relativi dell’esame del calciatore Suarez per il rilascio della certificazione di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, necessario per il conseguimento, da parte dello stesso calciatore, della cittadinanza italiana”.

In particolare – si aggiunge – “sono emerse interlocuzioni tra gli odierni indagati volti a far svolgere al nominato calciatore un esame ‘farsa’ presso l’università per stranieri di Perugia al fine del conseguimento della menzionata certificazione. Ciò mediante la costituzione di una seduta di esame ad hoc e, soprattutto, attraverso la previa consegna dell’interessato dei contenuti della prova sui quali è stato poi esaminato, in modo tale da blindare l’esito favorevole. Appaiono eloquenti, in tal senso, due conversazione della professore Spina”, ovvero proprio la docente del breve corso on-line di italiano somministrato a Suarez.