Lunedì 21 settembre 2020 - 16:00

Bassetti: Chiesa “ospedale da campo” non più una semplice idea

Il consiglio permanente Cei "in presenza" dopo la pandemia

Roma, 21 set. (askanews) – “Se ieri la stessa espressione di ‘Chiesa ospedale da campo’ poteva risolversi in un’immagine suggestiva, oggi diventa la realtà che attende e impegna la nostra risposta: lontani dall’essere nostalgici, lamentosi o ripiegati su improbabili scorciatoie, sentiamo la responsabilità di affrontare strade nuove, lungo le quali ridisegnare il volto della nostra presenza ecclesiale”. Lo afferma il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nell’introduzione della sessione autunnale del consiglio permamente che si svolge da oggi a mercoledì a Roma, tutta incentrata sulle psoepttive nate dalla pandemia da coronavirus.

La “Chiesa ospedale da campo dopo una battaglia” è una espressione coniata da Papa Francesco per indicare, come spiegò egli stesso in una nota intervista alla Civiltà cattolica a sei mesi dal Conclave, la sua idea di Chiesa: “È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite… E bisogna cominciare dal basso”.

“I mesi imprevedibili e sconvolgenti da cui veniamo ci hanno consegnato alcune immagini, destinate a fissarsi in maniera indelebile nella memoria collettiva”, afferma ora Bassetti nella prima riunione in presenza del “parlamentino” della conferenza episcopale italiana. “I reparti ospedalieri trasformati in terapie intensive. La vita esposta a criteri di selezione e di scarto. L’isolamento che ha privato di affetti e conforti religiosi nel passaggio decisivo. Le bare anonime, caricate su camion militari. Le restrizioni delle libertà, le attività sospese, i tradizionali luoghi d’incontro deserti. Un Uomo affaticato e solo, che sale la china sotto la pioggia, e poi benedice una Piazza vuota in cui, significativamente, l’umanità intera si è riconosciuta presente. Questi fotogrammi, carichi di forza evocativa, ci costringono a mantenere vivo lo sguardo su ciò che abbiamo vissuto nel far fronte alla pandemia; nel contempo, ci testimoniano che davvero nulla sarà come prima. Del resto, come avverte l’Arcivescovo di Milano, ‘tanto soffrire, tanto morire, tutto sarebbe sperperato se tornassimo alla vita di sempre, con la stoltezza di chi dimentica il dramma e il messaggio che la sapienza cristiana ne riceve’. Come Pastori – ha detto l’arcivescovo di Perugia – siamo consapevoli di dover ripensare la forma dell’esperienza della fede, il nostro stesso ministero e, più in generale, la vita delle nostre comunità”.