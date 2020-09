Sabato 19 settembre 2020 - 15:45

Dopo l’Emilia Romagna anche il Veneto riapre gli stadi a mille tifosi

Ordinanza sul sito della Regione firmata dal presidente Luca Zaia

Roma, 19 set. (askanews) – Dopo l’Emilia Romagna anche il Veneto riapre, parzialmente, al pubblico gli stadi e i palazzetti sportivi. “La presenza di pubblico è ammessa esclusivamente negli impianti sportivi al chiuso e all’aperto nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da preassegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento”. Così si legge in un passo dell’ordinanza emessa dalla Regione Veneto e firmata dal presidente Luca Zaia, così come pubblicata sul sito internet istituzionale.

Il documento riguarda i “Campionati nazionali nel periodo 19 settembre 2020/3 ottobre 2020 in presenza di pubblico” e si spiega che “tutti gli spettatori hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro, salve le eccezioni previste dalle disposizioni in materia, con distribuzione quanto più ampia e omogenea degli spettatori su tutti gli spalti; fermo l’obbligo di distanziamento di cui al punto precedente, la capienza massima di pubblico ammessa negli impianti è fissata, con riguardo agli impianti all’aperto, nel numero di 1000 persone e, con riguardo agli impianti al chiuso, nel numero di 700”.

