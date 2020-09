Giovedì 17 settembre 2020 - 09:23

Locatelli (Css): abbiamo già 17,5 mln dosi vaccino antinfluenzale

"Garantita disponibilità per un numero assai elevato"

Roma, 17 set. (askanews) – “Sono state garantite le disponibilità per un numero assai elevato di vaccini antinfluenzali. Siamo largamente sopra i diciassette milioni e mezzo già a oggi, un numero decisamente incrementato rispetto a quello che era l’uso negli anni passati. Non passi il messaggio fuorviante che sia il Governo centrale che le Regioni non si stiano attrezzando per la vaccinazione antinfluenzale”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.