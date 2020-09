Martedì 15 settembre 2020 - 14:33

Il 20 settembre è il World Paella Day

Quest'anno Torneo gastronomico tra otto chef mondiali

Roma, 15 set. (askanews) – Il prossimo 20 settembre si celebra la Giornata Mondiale della Paella. La giornata ricorda il piatto più famoso della gastronomia spagnola che con 8 milioni di ricerche su internet si posiziona come la quarta ricetta più ricercata al mondo. Nel 2020 World paella day diventa World Paella Cup: un torneo gastronomico.

Otto chef, quattro uomini e quattro donne provenienti da Italia, Francia, Romania, Australia, Giappone, Cina, Stati Uniti e Spagna si sfideranno – dai rispettivi paesi – nella Coppa del Mondo di Paella, un torneo internazionale ispirato al formato delle competizioni sportive ove questi chef mostreranno chi prepara la paella migliore al mondo. La competizione sarà trasmessa il 20 settembre online dallo Stadio di Mestalla, dunque preparati a tifare per il tuo Chef!

Lo chef australiano Leno Lattarulo, la francese Nathalie Bertheu, il giapponese Kawaguchi Yuki, Natalie Curie dagli Stati Uniti, il messicano Manuel Juliá, la chef Anne Marie dalla Romania, l’italiano Mateus Coelho e la spagnola Chabe Soler saranno in gara nelle diverse sessioni online per i Quarti di finale, Semifinali e Finale. I match si possono seguire direttamente sul sito https://worldpaelladay.org/ .

In seguito al sorteggio degli incontri vedremo il rappresentante italiano Mateus Coelho sfidarsi con lo chef Anne Marie colei che rappresenta la Romania.

Valencia invita il mondo a “poner su grano de arroz” (dare il suo contributo) e, oltre a ricette ed ingredienti, a condividere le proprie paellas sui social con hashtag #WorldPaellaDay per celebrare insieme il fatto di come una ricetta umile abbia oltrepassato confini e frontiere locali per diventare una prelibatezza internazionale