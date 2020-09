Lunedì 14 settembre 2020 - 12:38

Film Commission, ex assessore: Di Rubba uomo di fiducia di Salvini

Cappellini al pm: "Mi fu indicato da Centemero"

Milano, 14 set. (askanews) – Alberto Di Rubba, l’ex presidente di Lombardia Film Commission e l’attuale direttore amministrativo della Lega al Senato finito agli arresti domiciliari per turbativa d’asta e peculato insieme ai commercialisti Michele Scillieri e Andrea Manzoni, “veniva dall’entourage di Salvini” ed “era uomo di stretta fiducia di Salvini”. Lo ha fatto mettere a verbale Cristina Cappellini, ex assessore alla cultura della Regione Lombardia, sentita il 25 luglio scorso dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, titolare dell’indagine sulla fondazione lombarda per la promozione del cinema regionale. Inchiesta che riguarda nello specifico la compravendita di un immobile di Cormano, acquistato a fine 2017 da Lfc per 800 mila euro, il doppio del valore sborsato soltanto 11 mesi prima dalla società venditrice, la Andromeda, per rilevarlo da Paloschi, allora in liquidazione.

Cappellini è l’assessore che, nell’agosto del 2014, propose e ottenne dalla giunta presieduta da Roberto Maroni la nomina di Di Rubba alla presidenza di Film Commission. “Di Rubba non lo conosco, all’interno della Lega non l’avevo mai sentito nominare”, ha assicurato l’ex componente della giunta lombarda rispondendo alle domande del magistrato sull’iter che ha portato alla nomina del commercialista alla presidenza della fondazione.

“Per Lombardia Film Commission – ha aggiunto – era fortemente avverita l’esigenza di adottare un approccio di spending review, serviva in pratica qualcuno che rimettesse in ordine i conti. Un tecnico era la figura adatta, non certo un regista o un attore di fama”. Così la scelta ricadde sul commercialista Di Rubba: “Il suo nome me lo fa Giulio Centemero (attuale tesoriere della Lega – ndr) che già conoscevo. In termini generali la decisione di ricorrere a un profilo tecnico per presiedere e rilanciare la Lombardia Film Commission è stata frutto di una valutazione mia e del mio staff in seno all’Assessorato. L’indicazione della candidatura di Di Rubba come per persona giusta al posto giusto è invece derivata da Centemero”, ha detto al pm l’ex assessore lombardo, precisando che Centemero era uomo “dell’area che all’epoca faceva capo a Matteo Salvini”, particolare che l’aveva spinta a ritenere che “il professionista che Centemero mi indicava fosse in qualche modo espressione o comunque in quota Lega, area salviniana”.

D’altronde, ha evidenziato ancora Cappellini durante la sua audizione davanti al pm Fusco, “all’interno del palazzo della Regione Lombardia e dei corridoi della sede di via Bellerio, che tra l’altro ho frequentato poco, il nome di Di Rubba circolava come quello che doveva mettere a posto i conti della Lega, e non solo di Film Commission. Se ne parlava come uomo della svolta, per competenza e serietà. Era uomo di stretta fiducia di Salvini, faceva parte del suo entourage e gli incarichi che poi ha ricevuto all’interno del partito costiotuivano la dimostrazione di queste voci”.

fcz/sam