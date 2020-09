Sabato 12 settembre 2020 - 10:18

Funerali Willy, vescovo: atto esecrabile, ora silenzio

Non cadere nell'oblio

Roma, 12 set. (askanews) – “Occorre rimanere in silenzio davanti al mistero della morte di un giovane. Preghiamo per questo giovane che ci lascia un grande insegnamento. Un insegnamento che non vorrei che trascorsi questi giorni pieni di coinvolgimento emotivo, di giusta compassione per Willy e la sua famiglia, di sdegno verso coloro che hanno compiuto un gesto inumano, cadesse come troppo spesso accade nell’oblio e nel fermarsi a qualche targa, monumento commemorativo, intitolazione di qualche torneo di calcio o cose del genere”. Lo ha detto monsignor Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e Palestrina che presiede le solenni esequie di Willy, nello stadio di Paliano.

È stato “un fatto esecrabile”, ha denunciato Mons. Parmeggiani, ricordando il passaggio del Vangelo di Giovanni “Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per gli amici”.