Venerdì 11 settembre 2020 - 08:55

Mosè Milan, bestseller il libro “Ricetta del successo”

Il 30% ristoranti a rischio chiusura, consigli per superare la crisi

Roma, 11 set. (askanews) – Il 30% dei ristoranti in Italia rischia di chiudere a causa del lockdown. È quanto afferma uno studio di Bain&Company che ha anche stimato una perdita di fatturato pari a 14.000.000.000 di euro. Per tutti coloro che operano in questo settore e si trovano in difficoltà, esce il libro di Mosè Milan “Ricetta del successo. Tecniche e Strategie Pratiche Per Affermarsi Nella Ristorazione Attraverso un Rapporto Ideale Chef-Ristoratore” (Bruno Editore). All’interno del suo manuale, l’autore focalizza l’attenzione sull’atteggiamento psicologico e pratico della giornata lavorativa, tanto dal lato dello chef quanto da quello del ristoratore.

“In questo libro, il lettore troverà le migliori strategie e soluzioni per sviluppare delle procedure efficienti, per gestire con successo una brigata di cucina, un colloquio di lavoro, una riunione ma anche il proprio tempo lavorativo” afferma Mosè Milan, autore del libro. “Grazie a queste metodologie, chiunque avrà la possibilità di affermare la propria professionalità, così da essere riconosciuto in maniera distintiva nel vasto mondo della ristorazione”.

Secondo Milan, il successo nella ristorazione è un obiettivo estremamente ambizioso da raggiungere per tutti gli addetti del settore. Ecco perché solo in pochi riescono davvero ad emergere. L’autore ha quindi pensato di strutturare il libro rendendolo ricco di informazioni pratiche e di valore che hanno come obiettivo quello di stimolare la voglia di cambiamento nel lettore. Indubbiamente si tratta di un percorso impegnativo, fatto di attitudine e dedizione, che però porta sempre i risultati sperati. Il segreto? Sta nel seguire con assoluta precisione le indicazioni contenute nel libro. Solo in questo modo il successo sarà alla portata di tutti.

“Quello della ristorazione è senza dubbio uno dei settori più affascinanti e competitivi che ci siano al mondo. È per questo motivo che non è facile differenziarsi dalla massa così da mettere in luce le proprie abilità e competenze” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’autore ha capito bene che alla base di un’attività di successo c’è innanzitutto un rapporto sinergico tra chef e ristoratore. Motivo per il quale è fondamentale che entrambe le parti definiscano un chiaro obiettivo comune così da raggiungere il successo che l’attività realmente merita”.

“Giacomo Bruno è l’editore digitale più autorevole in Italia: 20 anni di esperienza nel settore, 600 ebook pubblicati come editore e 2.000.000 di lettori in Italia. Diciamo che sono andato a colpo sicuro” conclude l’autore. “Bruno Editore ha saputo accogliere ogni mia richiesta e desiderio e con la guida del suo Team sono riuscito a realizzare con il massimo delle aspettative il mio primo libro”.

Il libro è disponibile su Amazon.

Executive Chef e consulente Mosè Milan, nato a Rovigo nel 1982, si occupa da più di 20 anni di ristorazione, gestendo e dirigendo già all’età di 26 anni una brigata di cucina. Negli anni ha sempre cercato di ampliare i propri orizzonti formativi maturando molteplici esperienze in Italia e all’estero e prendendo parte a centinaia di corsi legati al tema della ristorazione, della Leadership e della gestione delle emozioni e dello stress. È un caparbio fautore di giustizia e franchezza e un accanito appassionato di lettura. Ama migliorarsi e aiutare gli altri a fare altrettanto, con l’obiettivo di stimolare le persone a creare valore e ad impegnarsi in ciò che si fa, così da diventare la versione migliore di se stessi.