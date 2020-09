Venerdì 11 settembre 2020 - 14:50

Gianfranco Tavolario rilancia “Il forno a legna” in un libro

L'importanza di conservare i valori familiari

Roma, 11 set. (askanews) – Il Coronavirus ha sicuramente ristretto la possibilità di uscire, ma per molti è stata l’incredibile riscoperta dei momenti di convivialità e unione con le persone care. Gianfranco Tavolario ha visto e voluto alimentare questa crescente voglia di vivere più momenti con i propri cari. Ha così deciso di presentare al mondo un oggetto tradizionale rimodernato, in grado di rifocillare l’anima proprio con quei momenti rubati. È esattamente questo lo scopo di “Il forno a legna. In Famiglia e a Casa Tua: Facile e Divertente.”, il libro edito dalla Bruno Editore: recuperare e riposizionare la cultura, la conoscenza e l’uso di uno straordinario strumento di cottura e condivisione.

“Il mio libro è una vera e propria guida nel mondo dei valori familiari e di convivialità che si stanno sempre più perdendo” afferma Gianfranco Tavolario, autore del libro. “Grazie ai nostri genitori e nonni il forno a legna è diventato non solo uno strumento completo di cucina per preparare cibi e prelibatezze, ma anche l’emblema di una tradizione e cultura legata fortemente alla famiglia, al vicinato, alla cucina genuina, allo spirito conservativo di una volta. Ma soprattutto legata ad un valore un po’ dissolto, la convivialità e l’aggregazione, lo stare insieme divertendosi nel posto più bello e prezioso che abbiamo: la nostra casa.”

Secondo Tavolario è importantissimo mantenere vivi il ricordo e l’emozione che si agganciano ai momenti più leggeri e in compagnia dei nostri cari. L’autore in questo caso offre come soluzione un semplice oggetto che con classe e modernità rappresenta tutto ciò di cui abbiamo bisogno per recuperare quella tranquillità d’animo: il forno a legna. Negli ultimi dieci anni questo strumento ha subito quei fondamentali cambiamenti che lo hanno reso più adatto a soddisfare le esigenze di spazi outdoor e tempi moderni, pronto per portare allegria e vivacità nei giardini e terrazzi delle case odierne.

“Lo scopo del libro di Tavolario è senza dubbio quello di fungere da riferimento per coloro i quali sentano il bisogno di rivivere quelle emozioni calde e confortanti” spiega Giacomo Bruno, CEO di Bruno Editore. “Attraverso anche l’excursus della sua carriera e di tutti gli obiettivi raggiunti grazie alla sua vivissima passione per il suo lavoro, l’autore offre decine di spunti e consigli su quale forno usare e come usarlo. Può sembrare una cosa di poco conto, ma mai come oggi abbiamo la necessità di riallacciarci ai pensieri positivi e stimolanti, in grado di ricordarci quanto sia bella e divertente la vita, se la condiamo nel modo giusto.”

“Conoscevo e ammiravo la Bruno Editore già da tempo, ma il caso ha voluto spingermi ad affidarmi a loro proprio in questo momento di stop” conclude l’autore. “Volevo scrivere di ciò che caratterizza la mia vita professionale e privata, seguito però da un team di esperti che potessero guidarmi e indirizzarmi nella stesura in modo che fosse naturale, organica e strutturata. Che dire, così è stato: un team di giovani e appassionati professionisti mi ha guidato in modo impeccabile al raggiungimento del mio obiettivo nel modo più efficace possibile. Una bella, unica ed emozionante soddisfazione.”

Il libro è disponibile su Amazon

Gianfranco Tavolario è direttore Vendite Alfa Forni, azienda leader del mercato dei forni a legna per famiglie. A questa posizione è arrivato attraverso un lungo percorso professionale, con una scalata guadagnata per merito della grande passione per il suo lavoro e per il forte senso di autodisciplina e responsabilità. Attraverso questo percorso, l’autore ha acquisito un ampio bagaglio di conoscenze e competenze di carattere tecnico, nonché di abilità manageriali. Questi 25 anni di esperienza nel campo specialistico dei refrattari e dei forni a legna sono costruiti sulla base dei ricordi e delle tradizioni di famiglia, che lo portano ad essere ancora più motivato nel vendere l’emozione che un forno a legna porta con sé.