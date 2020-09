Giovedì 10 settembre 2020 - 11:47

Senatrice Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoa, compie 90 anni

Testimone della violenza nazifascista e persecuzione antisemita

Milano, 10 set. (askanews) – La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoa, compie oggi 90 anni.

Nata a Milano in una “famiglia ebraica agnostica”, fu espulsa da scuola a 8 anni per le leggi razziali fasciste del 1938. Subito dopo aver provato invano a riparare in Svizzera con alcuni famigliari per sfuggire alle persecuzioni, nel 1943 fu arrestata nel Varesotto e finì nelle carceri di Varese, Como e Milano, per poi essere deportata, il 30 gennaio 1944 prima al campo di concentramento di Birkenau, poi in quello di Ravensbruck e, infine, nel campo di Malchow, che fu liberato dall’Armata rossa nel maggio 1945.

Al rientro in Italia nell’agosto 1945, visse inizialmente con gli zii e poi con i nonni materni, unici superstiti della sua famiglia. Dopo essersi ricostruita una vita a Milano, dopo alcuni decenni ha trovato la forza di raccontare a tutti lo spaventoso dramma che aveva vissuto, diventando così una preziosa testimone della violenza nazifascista e della persecuzione antisemita. In questi anni ha partecipato a molti incontri pubblici, in particolare con gli studenti di ogni ordine e grado di tutta Italia, durante i quali ha ricostruito la sua storia perché le nuove generazioni conoscano e non dimentichino l’orrore dei campi di sterminio.

Il 19 gennaio 2018, nell’80esimo anniversario della promulgazione delle Leggi razziali, Liliana Segre è stata nominata senatrice a vita dal presidente Sergio Mattarella “per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”. Il 7 novembre 2019, per i quotidiani insulti e minacce di morte ricevute soprattutto via social network a causa del suo impegno e delle sue esternazioni pubbliche, le è stata assegnata una scorta.