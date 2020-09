Giovedì 10 settembre 2020 - 09:26

I tempi per il vaccino secondo il vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri

Non ci sarà prima della seconda metà del 2021

Roma, 10 set. (askanews) – “Sul vaccino sono ottimista, ma sono realista e dico che non vi sarà prima della metà del prossimo anno”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute,ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus.

“La normalità si avrà qualora il virus dovesse mutare in una forma a noi favorevole, oppure quando raggiungeremo un’immunità di gregge, ma con i numeri che abbiamo servirebbe tempo, quindi rimane la chance del vaccino. Serviranno molti mesi, credo che il prossimo anno avremo ancora la necessità di doverci proteggere, con un’abitudine alla misure di sicurezza che stiamo osservando. Non dimentichiamo che questo virus colpisce in maniera severa gli anziani e coloro che hanno delle patologie pre-esistenti, sono loro che dobbiamo proteggere finchè il virus circola”.

Gca/Int11