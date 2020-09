Mercoledì 9 settembre 2020 - 14:28

“Il Covid sta mettendo a rischio l’uguaglianza sociale” (così l’Onu)

Le banche di sviluppo "promuovino l'inclusione finanziaria"

Milano, 9 set. (askanews) – “Il COVID-19 sta mettendo a rischio ed esacerbando l’uguaglianza sociale, economica e infrastrutturale”. Lo ha detto António Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite nel corso della conferenza “Dalla Pandemia alla ripresa”, primo appuntamento online con i grandi nomi mondiali delle banche di sviluppo e grande occasione per parlare a livello globale di incentivi ma anche di visione a lungo termine. “Le banche di sviluppo – ha detto Guterres – possono giocare un ruolo significativo nel supportare la risposta alla pandemia e le misure, finanziando infrastrutture e altri beni pubblici, e promuovendo l’inclusione finanziaria. Il recupero non può includere tutto. Dobbiamo essere ambiziosi e recuperare meglio, guidati dall’agenda 2030 E dagli obiettivi dello sviluppo sostenibile”.

VEB.RF, il principale istituto di sviluppo in Russia presieduto da Igor Shuvalov, ha organizzato l’evento con l’International Development Finance Club (IDFC). Tra i partecipanti António Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite e Ángel Gurría, segretario generale dell’OCSE. La conferenza globale precede il primo vertice mondiale IDFC delle banche per lo sviluppo pubblico, “Finance in Common”, che si terrà a Parigi dall 11 al 12 novembre.

Un banner sulla home page di askanews (www.askanews.it) permette di accedere direttamente alla traduzione italiana, che sarà trasmessa su YouTube (al link https:/ /www.youtube.com/watch?v=6sclTH28mhg&feature=youtu.be ).

