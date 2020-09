Martedì 8 settembre 2020 - 16:43

Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame, non vuole l’isolamento

Insorgono i parenti delle vittime

Cagliari, 8 set. (askanews) – L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, Cesare Battisti, ha scritto una lettera dal carcere sardo di Massama (Oristano), dove si trova da un anno e mezzo in isolamento diurno per scontare l’ergastolo. Ha annunciato che inizierà a fare lo sciopero della fame e rifiuterà la terapia per le malattie di cui soffre. Una protesta contro il regime di isolamento cui è sottoposto.

“Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia», scrive l’ex terrorista nella lettera inoltrata al suo legale Davide Steccanella. Il quale chiarisce che Battisti da oltre 1 anno e mezzo è in isolamento diurno nel carcere di Oristano, isolamento ½di fatto del tutto illegittimo (la pena dell’isolamento diurno a suo tempo inflitta era di sei mesi per cui è stata scontata a giugno 2019)”.

“Una notizia assurda. È ora che la smetta – ha commentato Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio ucciso durante una rapina nel 1979 dall’ex terrorista – Il nostro ergastolo non è ancora finito, lui ha appena cominciato e già esce? Abbiamo messo in conto che prima o poi sarebbe tornato libero ma non così presto. È ora di smetterla. Deve scontare la sua pena.Punto e basta”.

Non diverso il tenore del pensiero di un’altra vittima indiretta di Battisti. “Spero che nessun politico e nessun giudice si faccia impietosire da questa mossa, lo conosciamo ormai, fa queste mosse per impietosire, negli anni è riuscito ad ingannare Lula e tanti altri” ha commentato Maurizio Campagna, fratello di Andrea Campagna, l’agente ucciso da Battisti sempre 41 anni fa a Milano. “Se qualche politico si farà ingannare farò io lo sciopero della fame”, ha aggiunto.

Battisti, laziale di Cisterna, compirà 66 anni a dicembre. Dopo una condanna a 12 anni per banda armata e successiva evasione dal carcere di Frosinone, venne condannato in seguito in contumacia all’ergastolo con sentenze passate in giudicato per 4 omicidi, due commessi materialmente, due in concorso. Dopo arresti, fughe, e asili politici in Francia e Brasile, il 12 gennaio 2019 è stato arrestato in Bolivia da una squadra dell’Interpol e subito trasferito in Italia nel carcere di Massama dove sconta l’ergastolo.

Un anno e mezzo fa, Il 25 marzo 2019, ha ammesso per la prima volta le proprie responsabilità per i crimini imputatigli dichiarandosi colpevole di tutti i reati per cui è stato condannato e chiedendo scusa ai familiari delle vittime. Giusto ad agosto, anche l’ex presidente del Brasile, Lula, ha chiesto scusa ai familiari delle vittime sostenendo di aver sbagliato nel dare asilo politico a Battisti.

