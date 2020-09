Lunedì 7 settembre 2020 - 19:12

Omicidio di Willy a Colleferro, martedì i 4 indagati davanti al giudice

Mercoledì l'autopsia

Roma, 7 set. (askanews) – Sono previsti per domattina, martedì, nel carcere di Rebibbia gli interrogatori di convalida e garanzia per i 4 arrestati in relazione alla morte di Willy Monteiro Duarte, 21enne ucciso a Colleferro nella notte tra sabato e domenica.

Gli indagati, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, sono accusati di concorso in omicidio preterintenzionale. I pubblici ministeri hanno intanto disposto l’autopsia. Secondo quanto si è appreso sarà eseguita mercoledì all’istituto di medicina legale di Tor Vergata.

