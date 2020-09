Sabato 5 settembre 2020 - 14:08

Il virologo Andrea Crisanti la pensa diversamente sul vaccino

L'opinione

Roma, 5 set. (askanews) – “In genere per fare un vaccino ci vogliono circa 5 anni. Il caso Ebola è un’eccezione perché è stato fatto in tre anni e mezzo”. Lo ha detto Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, intervenuto alla Festa de Il Fatto Quotidiano. “Chi ci dice che tra pochi mesi il vaccino” contro il Covid “è pronto sta cercando di accorciare i tempi, ma bisogna conoscere che rischi comporta. Se il vaccino non è efficacia o ha effetti collaterali sarà un’arma formidabile per i no-vax”, ha aggiunto.

