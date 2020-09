Giovedì 3 settembre 2020 - 13:13

“Natura Bio”, a Correggio torna la mostra mercato del naturale

La XII edizione della fiera il 12 e il 13 settembre

Milano, 3 set. (askanews) – Alimentazione naturale, prodotti biologici, operatori olistici e professionisti della salute. Sabato 12 e domenica 13 settembre a Correggio torna “Natura Bio”, la mostra mercato del naturale, giunta alla XII edizione, per dare spazio al biologico, all’ecologia, alla crescita personale e a tutte le scelte consapevoli che in questo periodo di forti cambiamenti ci attendono. Il pubblico potrà godere dell’evento in perfetta sicurezza e dare tutta l’attenzione che si meritano ai produttori del naturale.

“Natura Bio, da dodici anni, è un evento culturale che parla di salute e sostenibilità – si legge in una nota – Una fiera diversa, con espositori ben selezionati in base a criteri etici e di qualità: produttori biologici, artigiani, operatori olistici, professionisti della salute e dell’alimentazione naturale, che si ritrovano ogni anno nel cuore dell’Emilia per seminare nuova consapevolezza attorno ai temi del benessere naturale”.

Quella del 2020 è un’edizione ancora più importante, che gli organizzatori si sono impegnati a sostenere con grande determinazione, convinti che sia fondamentale dare un messaggio di fiducia per la salute e l’ambiente, rimanendo vicini agli operatori di settore. Rafforzare il proprio corpo e la propria mente con un’alimentazione equilibrata e stili di vita sani rappresenta infatti il punto di partenza per il benessere individuale e collettivo.

Natura Bio offre la possibilità di assaggiare, degustare i prodotti della terra con un’offerta gastronomica di prim’ordine, biopizza cotta a legna, biobar, birre artigianali, specialità reggiane, biocrèpes, cucina macrobiotica e mediterranea. Negli spazi esterni, opportunamente allestiti, si terranno le dimostrazioni e le sessioni olistiche, negli spazi coperti del Padiglione interno, un ampio assortimento di stand di qualità, il tutto nel pieno rispetto delle normative Anti Covid.

Un’occasione importante per connettersi con la natura e ritrovare il giusto spirito per affrontare il cambio di stagione. Ingresso libero (a offerta) con ampio parcheggio gratuito.

Per informazioni: www.fieranaturabio.it Facebook: Natura Bio

