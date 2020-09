Martedì 1 settembre 2020 - 10:15

Berlusconi dice che Conte dovrebbe dimettersi a prescindere dalle Regionali

Il leader di Fi: il fallimento del governo è sotto gli occhi di tutti

Roma, 1 set. (askanews) – “Questo governo che non rappresenta la maggioranza degli italiani dovrebbe dimettersi indipendentemente dal risultato delle Regionali che confermeranno che il centrodestra rappresenta la maggioranza degli italiani”. Lo ha detto il leader di Fi Silvio Berlusconi ad Agorà estate su Raitre.

“Il fallimento del governo Conte – ha osservato – è sotto gli occhi di tutti noi. Non ha saputo adottare un’adeguata strategia di intervento per sostenere economia, lavoro e consumi. Non si vede traccia di una strategia per superare l’emergenza e c’è il rischio di usare male le importanti risorse Ue. Questo conferma la necessità che al governo ci sia una forza liberale, un partito dell’impresa e del lavoro quale è Fi, unica alternativa alla maggioranza delle 4 sinistre. Spero le Regionali possano essere un passo avanti in questa direzione”.

