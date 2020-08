Lunedì 31 agosto 2020 - 18:18

Covid, Sileri: vaccinazione antinfluenzale tutela fasce più deboli

Vice ministro Salute: necessario lo facciano tutti

Roma, 31 ago. (askanews) – “La vaccinazione contro l’influenza è necessaria perché ridurrà il bacino di coloro che possono infettarsi con i normali virus dell’influenza che circolano e quindi vi sarà meno competizione in diagnosi differenziale con il coronavirus. Andare a proteggere le fasce più deboli secondo me è fondamentale. È pur vero che i virus influenzali possano circolare meno grazie alle misure che stiamo attuando per il coronavirus”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri.