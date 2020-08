Lunedì 31 agosto 2020 - 16:58

Cosa dicono l’Oms e il ministro Roberto Speranza sulla riapertura delle scuole

Concordia sulla necessità della riapertura

Roma, 31 ago. (askanews) – A seguito di un incontro di alto livello con i rappresentanti degli Stati membri ospitato dall’OMS/Europa e dal ministero della Salute, Italia, sulla scolarizzazione durante la pandemia COVID-19, il Dr. Hans Henri P. Kluge, Direttore Regionale per l’Europa dell’OMS e Roberto Speranza, ministro della Salute, hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui convengono sulla necessità di riaprire le scuole nella regione e di farlo nelle condizioni di massima sicurezza possibile.

Ecco la dichiarazione: “Le nostre comunità continuano ad affrontare molte incertezze portate dalla nuova realtà COVID-19. Dopo la fase iniziale della pandemia, siamo stati in grado di allentare le misure di lockdown e sviluppare una comprensione più sofisticata di come possiamo rimanere al sicuro. Il COVID-19 ha creato la più grande interruzione dei sistemi educativi nella storia, colpendo quasi 1,6 miliardi di studenti in più di 190 paesi e la nostra regione non fa eccezione. La chiusura delle scuole può avere un effetto profondo sulla salute e sul benessere dei bambini”.

“Sebbene i bambini possano contrarre e trasmettere COVID-19, sono stati in gran parte risparmiati dagli effetti diretti sulla salute del virus, con la maggior parte dei casi di COVID-19 nei bambini lievi o asintomatici. Nonostante ciò, continuano a essere influenzati negativamente dalla chiusura delle scuole, sia in termini di istruzione che di salute, compresa la loro salute mentale, lo sviluppo sociale e il rischio e l’impatto di trovarsi in un ambiente familiare violento”.

“I vulnerabili e gli indigenti portano il peso più pesante della chiusura delle scuole. Gli effetti dannosi della pandemia non sono stati distribuiti equamente. I bambini che vivono in situazioni vulnerabili continuano ad essere colpiti in modo sproporzionato in relazione ai loro risultati di salute a lungo termine e alle sfide con l’apprendimento a distanza, sia a causa della povertà digitale che delle difficoltà per i genitori che sono in grado di assistere nel processo di apprendimento”.

“Le sfide nell’accesso al sostegno educativo sono state anche più profonde per i bambini con condizioni di salute sottostanti e per i bambini che vivono con disabilità. Affrontare queste disparità deve essere fondamentale per qualsiasi tentativo di riaprire le scuole in sicurezza. Oggi ci siamo incontrati per trovare una via da seguire. Riconosciamo che molti genitori, educatori e bambini stessi hanno molte preoccupazioni e ansie riguardo al ritornare a scuola in questi periodi. Pertanto, oggi ci siamo incontrati virtualmente con i rappresentanti degli Stati membri per sviluppare un quadro per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini, delle loro famiglie e delle comunità”.

“Vorremmo riconfermare che le nostre discussioni sono guidate dal superiore interesse del bambino e da considerazioni di salute pubblica in generale, informate da prove intersettoriali e specifiche al contesto. Abbiamo convenuto che esiste un’ampia gamma di misure che possono essere prese in considerazione per la riduzione del rischio negli ambienti scolastici e abbiamo proposto le seguenti considerazioni: le misure protettive relative all’igiene delle mani, alle distanze fisiche, all’uso di mascherine ove appropriato e allo stare a casa in caso di malattia sono le pietre angolari di un’istruzione scolastica sicura all’interno della realtà COVID-19”.

“Dovranno essere attuate politiche specifiche per i bambini a rischio con esigenze di apprendimento o condizioni di salute speciali, nonché per gli educatori con condizioni di salute che li rendono vulnerabili a infezioni più gravi. È realistico preparare e pianificare la disponibilità dell’apprendimento online per integrare l’apprendimento scolastico nel prossimo anno scolastico. Ciò sarà necessario durante le chiusure temporanee, può essere un’alternativa per bambini ed educatori con condizioni di salute, può essere necessario durante la quarantena episodica e può integrare l’apprendimento scolastico in circostanze in cui i bambini alternano la presenza scolastica per rispettare le esigenze di allontanamento fisico nelle aule più piccole. L’importante legame tra i settori della sanità e dell’istruzione continuerà a crescere mentre navighiamo nella nuova realtà post-COVID-19. Ci impegniamo a lavorare in tutti i settori per soddisfare le esigenze dei bambini”.

“Mettendo la questione della scolarizzazione durante la pandemia COVID-19 in cima alla nostra agenda, stiamo davvero dimostrando che vogliamo garantire che i bambini e gli adolescenti non siano lasciati indietro mentre il mondo continua ad affrontare questa pandemia. Ci impegniamo a: costruire una coalizione tra i nostri Stati membri per informare le nostre azioni e andare avanti congiuntamente per attuare le migliori misure possibili per la fornitura di un’istruzione scolastica sicura per tutti, compresi i nostri bambini; accettare una serie unificata di dati per saperne di più sull’impatto di COVID-19 sui bambini, le loro famiglie e le comunità per meglio informare le politiche future; preservare l’equità come principio guida fondamentale per garantire che le popolazioni svantaggiate non siano ulteriormente svantaggiate”.

“Apprezziamo anche sinceramente gli sforzi instancabili di insegnanti e genitori che hanno preservato l’infanzia e, nonostante gli ostacoli, fornito ai bambini l’accesso all’apprendimento continuo e ai nostri operatori sanitari che continuano a mantenere le nostre comunità al sicuro.

A seguito di questo incontro, il nostro obiettivo è fornire ai nostri cittadini un quadro fattibile e realistico per gestire la riapertura delle scuole. Non possiamo lasciare che i bambini diventino le vittime nascoste di questa pandemia negando loro le opportunità che meritano così fondamentalmente”.

