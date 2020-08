Domenica 30 agosto 2020 - 12:10

Un albero crolla su una tenda a Marina di Massa, muoiono 2 sorelline

Di 3 e 14 anni

Roma, 30 ago. (askanews) – Tragedia in un campeggio di Marina di Massa, in località la Partaccia, in provincia di Massa Carrara. Una bambina di 3 anni e la sua sorella di 14 sono morte dopo che un albero è crollato sulla tenda dove dormivano, insieme alla sorella 19enne. Lo riporta l’edizione online della Nazione. L’albero è stato sdradicato dalla furia di una tromba d’aria che si è abbattuta nella località balneare dell’alta Toscana.

Vani i tentativi di rianimare la bimba di 3 anni sul posto da parte del 118. Trasportata in gravissime condizioni in ospedale la sorella 14enne, è poi deceduta poche ore dopo per le gravissime ferite.

Red/Int5