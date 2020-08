Domenica 30 agosto 2020 - 16:13

Maltempo e controesodo, cosa succede in questa domenica da bollino rosso

Rallentamenti improvvisi per la pioggia

Roma, 30 ago. (askanews) – Le precipitazioni piovose, in alcuni casi abbondanti, stanno interessando le Marche, la Toscana, l’Emilia Romagna, la Liguria e condizionano la velocità di crociera del traffico che si svolge sulla rete autostradale, con rallentamenti improvvisi e accodamenti pericolosi. Il traffico è particolarmente intenso sulla A14, tra le Marche e l’Emilia Romagna, in direzione nord. La segnalazione arriva dal centro Viabilità Italia, che prosegue il monitoraggio della circolazione stradale. Al centro Nord alcune statali sono ancora chiuse a causa del maltempo.

Per favorire la circolazione delle auto, dalle 7.00 è attivo, per il trasporto nazionale, il divieto di circolazione dei veicoli con massa superiore a 7,5 t che si estende sino alle ore 22.00. Il traffico pesante diretto in Francia, nelle Alpi Marittime, invece, sarà fermato a Ventimiglia da stasera alle ore 22.00 fino alle ore 12.00 di lunedì 31 agosto per il divieto di circolazione imposto dal Prefetto di Nizza, a causa dello svolgimento della competizione ciclistica del Tour de France in quella regione.

In particolare, riguardo alla situazione del traffico, Viabilità Italia segnala le seguenti situazioni critiche: sulla A1-direzione nord coda di 2 km tra Capua e Caianello per lavori e code a tratti tra Arezzo e Firenze sud, tra Firenze Scandicci e bivio A1-Variante, tra Parma e Bivio A1/A15; sulla A1-direzione sud traffico rallentato tra Firenze sud e Valdarno A7-direzione nord code per lavori di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla e di 2 km tra Isola del Cantone e Vignole Borbera; sulla A10-direzione Genova coda per incidente ormai risolto di 6 km tra Pietra Ligure e Spotorno e coda di 5 km tra Arenzano e bivio A10/A26; sulla A12-direzione Genova traffico rallentato tra Massa Carrara e l’interconnessione con la A15.

Ancora, sulla A14-direzione nord code a tratti tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant’elpidio, tra Cattolica e Castel San Pietro e coda di 2 km tra Ravenna e Bivio Diramazione Ravenna/A14 e coda di 3 km tra Andria e Canosa a causa di un incidente da poco verificatosi; sulla A16-direzione ovest coda di 2 km tra Lacedonia e Grottaminarda per lavori; sulla A22-direzione nord code di circa 10 km per lavori in corso tra Bolzano Sud e Chiusa/Valgardena e coda di 4km coda di 4 km tra Egna Ora e Bolzano sud; sulla A22-direzione sud code di 4 km per traffico intenso tra Chiusa/Valgardena e Bolzano Nord, traffico rallentato tra Bolzano Sud e Rovereto Sud, coda di 4 km tra Dogana del Brennero e Vipiteno e code di 2 km per tra Carpi e allacciamento A1; infine, sulla A30-direzione Caserta coda di 1 km tra Nola e bivio A30/A1 e coda di 2 km tra Mercato San Severino e Salerno.

Viabilità Italia segnala traffico in intensificazione lungo la rete stradale ed autostradale gestita da Anas. Si registrano rallentamenti lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione nord tra lo svincolo di Battipaglia e la interconnessione con la A 30, in Emilia Romagna lungo la statale 9 via Emilia tra i km. 214 e 234 ed il raccordo Ferrara Porto Garibaldi, in Puglia nel tratto della statale 16 Adriatica, sulla Tangenziale di Lecce e lungo la statale 613 Brindisi – Lecce, in Sicilia lungo la Tangenziale di Catania.

Rimane chiusa in Basilicata la statale 585 nel comune di Maratea per la caduta massi a seguito di un incendio che ha interessato il versante prospiciente la sede stradale. Traffico deviato in direzione sud al km. 15 ( bivio Trecchina) su viabilità locale con rientro sulla SS 18 al km. 243 in località Castrocucco di Maratea; percorso inverso in direzione nord.

