Sabato 29 agosto 2020 - 15:16

Sabato da “bollino rosso” sulle strade

Code in Liguria

Roma, 29 ago. (askanews) – Sabato da bollino rosso in questo ultimo fine settimana di agosto, dove il traffico è molto intenso soprattutto sulla rete autostradale del nord e del centro Italia con flussi in movimento dal sud verso il nord lungo la linea adriatica e quella tirrenica. Alcuni incidenti di moderato rilievo – riferisce il Centro Viabilià Italia del Viminale – determinano accodamenti importanti in Liguria, mentre in Toscana, Emilia Romagna e Lombardia si registrano code per alcuni cantieri non amovibili e per la congestione del traffico.

Il Viminale raccomanda di seguire l’evolversi delle situazioni viarie attraverso i social media, la radio, in particolare sulle frequenze di Rai Isoradio e, in caso di fermo sulla carreggiata, di non scendere dal veicolo.

SITUAZIONE DEL TRAFFICO – A1-direzione sud: coda tra Fidenza e bivio A1/A15 e traffico rallentato tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante; A1-direzione nord: code a tratti tra Terre di Canossa – Campegine e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza pari a 74′, e code a tratti tra Firenze Impruneta e bivio A1-Variante, con tempi di percorrenza pari a 57′, e traffico rallentato tra Valdarno e Firenze sud; A6-direzione nord: 3 km di coda tra Savona e Altare per un cantiere di lavoro; A7: coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori; A10: coda di 11 km tra Varazze e bivio A10/A26 (con circa 1 ora come tempi di percorrenza) e 4 km nella direttrice opposta tra Genova Pegli e bivio A10/A26 a seguito di un incidente ormai risolto avvenuto in A26 al km 1+300 che ha visto coinvolto un mezzo pesante con sversamento di gasolio sulla carreggiata; A12-direzione nord: code a tratti tra Viareggio e l’interconnessione con la A15; A14-direzione nord: code a tratti tra Val Vibrata e Porto Sant’elpidio, tra Rimini Nord e Cesena Nord e tra Faenza e Imola; A16-direzione ovest: coda di 4 km tra Lacedonia e Grottaminarda; A22-direzione nord: coda di 6 km tra Bressanone e Vipiteno; A22-direzione sud: coda di 6 km tra Dogana del Brennero e Vipiteno e coda di 6 km tra Carpi e bivio A22/A1 e coda a tratti tra Rovereto Sud ed Ala Affi; A26-direzione nord: 1 km di coda tra bivio A10/A26 e Masone; in A19 a causa delle operazioni di spegnimento di un incendio al km 31+400, in località Termini Imerese, il traffico verrà bloccato momentaneamente.

