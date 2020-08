Sabato 29 agosto 2020 - 17:05

Migranti, non si arresta flusso a Lampedusa: hotspot al collasso

Nella struttura oltre mille persone a fronte di 192 di capienza

Palermo, 29 ago. (askanews) – Non si arresta il flusso migratorio dal nord Africa verso l’Europa. Nelle ultime ore Lampedusa è stata raggiunta da 74 migranti, in prevalenza tunisini, sbarcati sull’isola dalla mezzanotte. I migranti si trovavano su 4 diverse imbarcazioni intercettate dalle motovedette dei carabinieri e della Guardia di finanza. Soltanto ieri, complici le condizioni meteomarine ottimali, gli sbarchi sono stati una trentina che hanno portato sulla maggiore delle Pelagie 510 persone. Questo ha determinato un nuovo riaffollamento del centro di accoglienza di contrada Imbriacola con 1.050 migranti presenti a fronte di una capienza di 192 persone.

Nella tarda serata di ieri, invece, la nave “Louise Michel” ha avvistato in area SAR maltese un gommone con a bordo circa 130 migranti, in precarie condizioni di navigabilità. Informata dell’avvistamento l’autorità maltese, responsabile per le attività di ricerca e soccorso in quell’area marittima, la “Louise Michel” ha provveduto in un primo momento al trasbordo di 97 migranti, assicurando i restanti 33 su una zattera di salvataggio. Dato il peggioramento delle condizioni del mare in quella zona, la Guardia Costiera italiana ha inviato sul posto una motovedetta classe 300 di Lampedusa che ha imbarcato le 49 persone (32 donne, 13 bambini e 4 uomini) facendo rotta verso l’isola agrigentina.