Sabato 29 agosto 2020 - 13:30

I dati del Viminale sui tamponi ai migranti sbarcati in Sicilia

Da agosto introdotto obbligatoriamente l'esame rinofaringeo

Roma, 29 ago. (askanews) – Per garantire la sicurezza sotto il profilo sanitario anche delle comunità locali, il Viminale ha sempre sottoposto ad una attento screening sanitario tutti i migranti sbarcati in Sicilia. Dopo aver inizialmente previsto il test sierologico, dai primi di agosto è stato introdotto obbligatoriamente l’esame rinofaringeo, con un valutazione immediata del prelievo. In particolare, in Sicilia, dal 1 giugno sono stati effettuati 6.371 tamponi ai migranti sbarcati, per una percentuale di positivi pari al 3,98%. È quanto si apprende da fonti del Viminale.

