Venerdì 28 agosto 2020 - 16:44

La Sardegna prepara il piano di rientro per i turisti positivi al Covid

La protezione civile sta valutando come riportare a casa le persone in isolamento

Roma, 28 ago. (askanews) – La Protezione civile sta valutando un piano di rientro a casa per li turisti che si trovano in isolamento nei luoghi di villeggiatura della Sardegna dopo essere risultati positivi al coronavirus.Escludendo l’ipotesi di un ponte aereo, a quanto si apprende, l’ipotesi più concreta è quella dell’utilizzo di navi.

Si tratta, ad ogni modo, di una eventualità ancora allo studio della Protezione civile insieme alla Regione Sardegae e alla Regione Lazio.

Al momento resta la vigilanza sanitaria che prevede che coloro che sono risultati positivi in Sardegna restano sull’isola in condizione di quarantena. Se i numeri cambieranno, la Protezione civile interverrà per dare sostegno alla Regione. Per ora, tuttavia, non è stata ancora pianificata alcuna partenza.

Ska/Int5