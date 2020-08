Mercoledì 26 agosto 2020 - 17:10

Coronavirus, risalgono contagi: nuovi casi sono 1.367, 13 decessi

I tamponi effettuati ieri sono stati 72.341

Roma, 26 ago. (askanews) – Risalgono in contagi in Italia. Sono 1.367 i nuovi casi di persone contagiate dal SARS-CoV-2, nelle ultime 24 ore (ieri 878) il cui totale è salito a 262.540. Così il bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, sottolineando che i tamponi effettuati ieri sono stati 93.529 (ieri 72.341).

I morti sono 13, sempre in 24 ore, portando il totale a 35.458.

Ci sono poi 1.055 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 69 (+3 rispetto a ieri) sono in terapia intensiva mentre 19.629 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente gli attualmente positivi in Italia 20.753 persone (ieri 19.714).