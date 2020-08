Martedì 25 agosto 2020 - 12:43

Nautica, Toti: Cannes e Monaco saltano ma Genova avrà suo Salone

"Con questa edizione possiamo rafforzare la leadership in Europa"

Genova, 25 ago. (askanews) – “Genova avrà il suo Salone Nautico! Dopo la cancellazione delle fiere di Cannes e Monaco ci stiamo impegnando ancora di più per garantire un Salone in piena sicurezza: è una vetrina troppo importante, la nautica è un settore trainante per la nostra regione e con questa edizione possiamo rafforzare la nostra leadership in Europa”. Lo scrive su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

“I cantieri più importanti per la regione – ha ricordato il governatore ligure – non si sono fermati neanche durante il lockdown e ora non possiamo permetterci nessuno stop. La Liguria riparte!”, conclude Toti.