Martedì 25 agosto 2020 - 20:02

Hyundai svela teaser della nuova “soapbox” car

Progettata dal centro stile europeo

Milano, 25 ago. (askanews) – Hyundai ha svelato il teaser di un nuovo progetto del suo centro stile europeo, lo Hyundai Design Center Europe. La nuova Hyundai Soapbox si mostra in un’immagine teaser, svelando la sua forma e la verniciatura gialla in contrasto con uno sfondo scuro, con il logo Hyundai visibile sul lato.

La soapbox car di Hyundai mostra un carattere dinamico, con una silhouette leggermente inclinata a 45 gradi, con le ruote scoperte e un telaio ribassato. Guardandola si riescono solo a distinguere lunghe linee dritte estendersi in modo angolare sulla carrozzeria, richiamando una chiara somiglianza con la Concept car 45.

Il termine “soapbox” si riferisce a un veicolo senza motore spinto solo dalla gravità che tradizionalmente veniva utilizzato dai bambini lungo le strade in discesa. Originariamente assemblate con le cassette di legno del sapone abbandonate, oggi presentano design più moderni e sofisticati e hanno particolare successo in Europa e nel Nord America, dove hanno luogo numerose gare dedicate. Ulteriori dettagli saranno svelati in futuro, inclusi i piani di Hyundai per rendere accessibile ai clienti di tutta Europa un modello ispirato alle tradizionali soapbox car.